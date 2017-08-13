"Барселона" отказалась от планов купить Дибалу из-за "несовместимости" с Месси

Руководство "Барселоны" не намерено продолжать переговоры с "Ювентусом" о трансфере нападающего Пауло Дибалы, сообщает Football Italia. По информации источника, каталонцы отказались от идеи подписать контракт с аргентинским нападающим из-за того, что он не совместим с лидером испанского клуба Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что Дибала рассматривается "Барселоной" в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Ожидалось, что форврад "бьянконери" перейдет в испанскую команду за 150 миллионов евро.

Напомним, Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе туринцев во всех клубных турнирах он принял участие в 94 матчах, забив 42 гола. Его контракт с итальянской командой рассчитан до 2022 года.