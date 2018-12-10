"Барселона" отказалась от идеи матча с "Жироной" в Майами

Матч 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Жирона" все-таки не пройдет в Майами, сообщает официальный сайт каталонцев. Изначально планировалось провести несколько матчей ла лиги в США, включая встречу "Барсы" с "Жироной" 27 января, однако ФИФА вынес запрет на проведение игр чемпионата Испании за пределами страны.

"Совет директоров "Барселоны" принял решение отказаться от проведения матча с "Жироной" в Майами из-за отсутствия договоренности по этому предложению. "Барселона" все еще хочет сыграть матч ла лииг в Майами и принимает, что средства от игры будут разделены между клубами примеры и сегунды, то же касается и телевизионных прав, но этот проект не будет реализован, пока не будет соглашения всех сторон", - говорится в заявлении "Барсы".