"Барселона" от сотрудничества с катарским фондом получила 171 миллион евро

"Барселона" раскрыла детали контракта с катарским фондом QSI в ответ на критику со стороны СМИ, которые обвиняли клуб в том, что соглашение непрозрачно. Соглашение между "Барселоной" и QSI действовало с 2010 по 2016 год.

– В последние дни появилась информация о том, что клуб ведет непрозрачные дела, – говорится в заявлении "Барселоны". – Мы хотим ясно показать, какие доходы были нами получены от реализации контракта. В общей сложности клуб получил 171 миллион евро, эта сумма была распределена по сезонам.