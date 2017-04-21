"Барселона" оспорит дисквалификацию Неймара в CAS

"Барселона" намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отмены трехматчевой дисквалификации нападающего Неймара, информирует пресс-служба каталонцев.

Форвард был наказан за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2). Бразилец, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля.

Отметим, что рабочая неделя в Европе окончена. По всей видимости, обращение сине-гранатовых даже не поступило в Лозанну и не будет рассмотрено до матча 23-го тура чемпионата Испании с "Реалом", который состоится 23 апреля. "СЭ" проведет трансляцию данной встречи.