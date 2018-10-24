"Барселона" опубликовала видео восстановления Юмтити

"Барселона" опубликовала в своем Твиттере видео восстановительной тренировки от травмы колена защитника Самюэля Юмтити. Чемпион мира в составе сборной Франции проводит беговые упражнения на песке.

Юмтити восстанавливается от травмы левого колена, которую получил в конце сентября. Игроку сделали операцию. Ожидается, что футболист вернется в строй к Новому году.

24-летний француз в текущем сезоне провел семь матчей за "Барсу" и сделал одну голевую передачу.