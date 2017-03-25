"Барселона" опровергла информацию о переговорах с Вальверде

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала официальное заявление, в котором говориться, что клуб категорически опровергает информацию о запросе разрешения на ведение переговоров с главным тренером "Атлетика" Эрнесто Вальверде. Кроме того, клуб опровергает а том, что секретарь каталонцев Роберт Фернандес контактировал в последние дни со специалистом по поводу будущей работы в "Барсе".
Ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы рассматривают Вальверде в качестве замены Луису Энрике, который покинет сине-гранатовых летом. В начале этого месяца президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не намерен раскрывать имя нового главного тренера команды до 1 июля, когда закончится контракт Энрике. Тем самым руководство хочет, чтобы команда спокойно завершила этот сезон.
📄 Comunicat del FC Barcelona ⬇️ pic.twitter.com/n2UwVq5clx– FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 24 марта 2017 г.