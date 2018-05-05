"Барселона "огласила заявку на матч с "Реалом"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на матч 36 тура чемпионата Испании между каталонцами и "Реалом". За исключением травмированных защитников Люки Диня, Алейша Видаля, Йерри Мины и полузащитника Андре Гомеша сине-гранатовые готовы выпустить самый боеспособный состав.

Заявка "Барселоны" выглядит следующим образом:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен; защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Томас Фермален; полузащитники: Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Адрес Иньеста, Паулинью, Фелиппе Коутинью; нападающие: Усман Дембеле, Луис Суарес, Лионель Месси, Пако Алькасер.

Напомним, матч пройдет в субботу, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.