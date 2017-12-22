"Барселона" огласила заявку на матч с "Реалом"

"Барселона" назвала игроков, которые отправятся в Мадрид на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Реала".

Заявка "Барселоны" (18 игроков): тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Иньеста, Суарес, Месси, Силлессен, Маскерано, Паулинью, Жорди Альба, Динь, Серхи Роберто, Андре Гомиш, Алейш Видаль, Фермален.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. Знаешь, каким будет счет? Коэффициенты Winline на матч "Реал" – "Барселона" здесь.