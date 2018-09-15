"Барселона" одержала волевую победу над "Реал Сосьедад"

"Барселона" одержала волевую победу в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (2:1). В составе сине-гранатовых голами отметились нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле. У хозяев поля отличился защитник Ариц Элустондо.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:2 (1:0)

Голы: Элустондо, 12 (1:0). Суарес, 63 (1:1). Дембеле, 66 (1:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа, Элустондо, Морено, Эрнандез, Ильярраменди (Мерино, 82), Субельдия, Сурутуса (Баутиста, 73), Пардо (Сангальи, 82), Оярсабаль, Хуанми.

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Коутинью, 46), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Серхи Роберто, Рафинья (Бускетс, 57), Месси, Суарес, Дембеле (Видаль, 77).

Предупреждения: Ильярраменди, 43. Юмтити, 87.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

15 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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