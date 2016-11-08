17:48 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" обжаловала желтую карточку Месси в игре с "Севильей"

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"Барселона" обжаловала желтую карточку, которую получил нападающий Лионель Месси в матче чемпионата Испании с "Севильей" (2:1). Форвард был наказан за слишком долгое надевание бутсы прямо на поле. Она слетела у него с ноги в результате фола со стороны Стивена Н’Зонзи. Месси сел на газон и стал надевать бутсы, подгоняемый рефери. В итоге судья показал Месси желтую карточку и заставил его покинуть пределы поля, что сопровождалось эмоциональными протестами со стороны аргентинца.

Позднее наставник "Барселоны" Луис Энрике, выражая недовольство предупреждением Месси, отметил, что у игрока бутса оказалась поврежденной и он не мог ее быстро надеть.

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