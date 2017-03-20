"Барселона" обыграла "Валенсию" , Месси оформил дубль

"Барселона" в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграла "Валенсию" со счетом 4:2. Дублем в составе каталонцев отметился нападающий Лионель Месси.

"Барселона" занимает второе место в таблице, отставая от Реала на 2 очка. Валенсия идет на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла Лига

28-й тур

"Барселона" - "Валенсия" - 4:2 (2:2)

Голы: Мангала, 29 (0:1). Л.Суарес, 35 (1:1). Месси, 45 - с пенальти (2:1). Эль-Хаддади, 45+1 (2:2). Месси, 53 (3:2). Андре Гомиш, 89 (4:2).

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Юмтити, Пике, Рафинья (Андре Гомиш, 74), Бускетс, Ракитич (Серхи Роберто, 65), Иньеста, Месси, Л.Суарес, Неймар.

"Валенсия": Диегу Алвес, Монтойя, Мангала, Гарай, Хосе Гайя, Перес, Парехо, Солер, Жоау Канселу (З.Баккали, 84), Эль-Хаддади (Дзадза, 73), Орельяна (Абденнур, 46).

Предупреждения: Перес, 24. Мангала, 39. Парехо, 43. Иньеста, 67. Андре Гомиш, 77. Месси, 86. Монтойя, 90+1.

Удаление: Мангала (Валенсия), 44.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

19 марта. Барселона. Стадион "Ноу Камп".