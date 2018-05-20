"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в последнем матче Иньесты

"Барселона" дома обыграла "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании. Победу катлонцам, которые досрочно завоевали чемпионский титул, принес точный удар Филиппе Коутинью.

Эта встреча стала последней в составе сине-гранатовых для капитана сине-гранатовых Андреса Иньесты. Он был заменен на 82-й минуте встречи на Пако Алькасера. Перед тем, как уйти с поля, полузащитник передал капитанскую повязку Лионелю Месси.

34-летний Иньеста выступал за "Барсу" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и 4 кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталоцнев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.

Чемпионат Испании

Ла лига

38-й тур

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 1:0 (0:0)

Гол: Филиппе Коутинью, 57.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Мина, Жорди Альба, Филиппе Коутинью (Месси, 68), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Пако Алькасер, 82), Дембеле (Суарес, 53), Луис Суарес.

"Реал Сосьедад": Мойя, Элустондо (Одриосола, 71), Навас, Льоренте, де ла Белья, Янузай (Каналес, 62), Ильярраменди, Сурутуса (Прието, 89), Хуанми, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Навас, 42. Луис Суарес, 43. Янузай, 53. Жорди Альба, 72. Ракитич, 75.

Судья: Мунуэра Монтера.

20 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".