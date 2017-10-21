"Барселона" обыграла "Малагу" после спорного гола Деулофеу

Матч 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Малага" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами в составе каталонцев отмелились нападающий Жерар Деулофеу и полузащитник Андрес Иньеста.

Отметим, что гол Деулофеу был забит после того, как арбитры не увидели, что мяч покинул пределы поля в завершающей стадии атаки сине-гранатовых.

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9-й тур

"Барселона" – "Малага" – 2:0 (1:0)

Голы: Деулофеу, 2 (1:0). Иньеста, 56 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Маскерано, Юмтити, Динь, Ракитич, Бускетс (Паулинью, 76), Иньеста, Месси, Л.Суарес (Пако Алькасер, 83), Деулофеу (Семеду, 72).

"Малага": Прието, Росалес, Байс, Эрнандес, Хуан Карлос, Кеко, Адриан Гонсалес, Ролон (Чеккини, 68), Чори Кастро, Ролан (Аньор, 46), Пеньяранда (Борха Бастон, 72).

Предупреждения: Росалес, 21. Эрнандес, 26. Адриан Гонсалес, 39. Юмтити, 74. Чеккини, 82.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

21 октября. Барселона. Стадион Camp Nou.

Трансляция матча "Барселона" - "Малага" //

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