"Барселона" обыграла "Малагу"

"Барселона" на выезде выиграла у "Малаги" в матче 28-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились Луис Суарес и Филиппе Коутинью. Каталонцы до сих пор не проигрывали в текущем розыгрыше турнира.

Чемпионат Испании

28-й тур

"Малага" - "Барселона" - 0:2 (0:2)

Голы: Луис Суарес, 15 (0:1). Филиппе Коутинью, 28 (0:2).

"Малага": Роберто, Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка, Самуэль Гарсия, Итурра, Ласен, Чори Кастро (Лестьенн, 61), Эн-Несири (Идейе, 78), Ролан (Саксесс, 78).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Андре Гомеш, 74), Пике, Юмтити, Жорди Альба (Динь, 77), Ракитич, Бускетс, Паулинью, Дембеле (Алейш Видаль, 85), Луис Суарес, Филиппе Коутинью.

Предупреждения: Итурра, 49. Луис Суарес, 84.

Удаление: Самуэль Гарсия (М), 30.

Судья: Мартинес Мунуэра.

10 марта. Малага. Стадион "Ла-Росаледа".