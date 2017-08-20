"Барселона" обыграла "Бетис"

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Бетис" завершился победой хозяев поля – 2:0. Каталонцы набрали три очка благодаря голу полузащитника Серхи Роберто и автоголу защитника Алина Тошки.
Чемпионат Испании
Ла лига
1-й тур
"Барселона" – "Бетис" – 2:0 (2:0)
Голы: Тошка, 36 – в свои ворота (1:0). Серхи Роберто, 39 (2:0).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Маскерано, Юмтити, Жорди Альба (Динь, 87), Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто, Месси, Пако Алькасер (Суарес, 82), Деулофеу (Алейш Видаль, 72).
"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Тошка, Нарваэс (Хави Гарсия, 68), Гуардадо, Хоакин, Камараса (Руис, 78), Науэль Лейва (Франсис Герреро, 72), Леон.
Предупреждения: Жорди Альба, 52. Науэль Лейва, 63. Динь, 90+2.
Судья: Трухильо Суарес.
20 августа. Барселона. Стадион Camp Nou.