"Барселона" объявила о подписании контракта с Дембеле

Нападающий Усман Дембеле подписал контракт с "Барселоной", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на пять лет.

25 августа "Барселона" объявила о переходе футболиста из дортмундской "Боруссии". Каталонцы заплатят за 20-летнего француза 105 миллионов евро.

Напомним, что француз перешел в "Боруссию" летом 2016 года, всего за команду он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 22 голевые передачи.