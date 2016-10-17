16:00 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" объявила о новом контракте с Неймаром

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"Барселона" объявила о том, что новый контракт с нападающим Неймаром будет подписан в пятницу. Соглашение будет рассчитано на пять лет - до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 24-летнего игрока сборной Бразилии в случае продажи составит 250 миллионов евро, а годовая зарплата достигнет отметки в 15 миллионов евро. Нынешний договор Неймара с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года. В прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за каталонцев 49 матчей, забил 31 гол и отдал 27 передач.

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