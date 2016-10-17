"Барселона" объявила о новом контракте с Неймаром

"Барселона" объявила о том, что новый контракт с нападающим Неймаром будет подписан в пятницу. Соглашение будет рассчитано на пять лет - до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 24-летнего игрока сборной Бразилии в случае продажи составит 250 миллионов евро, а годовая зарплата достигнет отметки в 15 миллионов евро. Нынешний договор Неймара с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года. В прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за каталонцев 49 матчей, забил 31 гол и отдал 27 передач.

[CONTRACT NEWS] @neymarjr will sign new contract on Friday that will keep him at the Club until June 2021 pic.twitter.com/RG8M6StxSC – FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 октября 2016 г.