"Барселона" обсудит с агентом Дембеле нарушения дисциплины игроком

Руководство "Барселоны" обеспокоено поведением нападающего Усмана Дембеле. Как сообщает El Mundo Deportivo, представители каталонского клуба проведут встречу с агентом игрока, чтобы донести до него свою позицию. В "Барселоне" возмущены плохой дисциплиной Дембеле, который постоянно опаздывает на тренировки. Из-за этого он уже был наказан, когда оказался вне заявки на матч с "Бетисом" в чемпионате Испании.

При этом "Барселона" не хочет продавать игрока, за которого заплатила дортмундской "Боруссии" 105 миллионов евро.