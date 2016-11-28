00:37 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" не смогла победить "Реал Сосьедад", несмотря на гол Месси

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"Барселона" сыграла вничью с "Реал Сосьедад" в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании. На гол нападающего хозяев Виллиана Жозе каталонцы ответили мячом Лионеля Месси. Команда Луиса Энрике набрала 27 очков и делит вторую строчку в турнирной таблице с "Севильей". У лидирующего "Реала" – на шесть баллов больше.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур 

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:1 (0:0)

Голы: Виллиан Жозе, 53 (1:0). Месси, 59 (1:1). 

"Реал Сосьедад": Рульи, Карлос Мартинес, Мартинес, Навас, Берчиче, Вела, Ильярраменди, Сурутуса, Хаби Прието (Каналес, 72), Ойярсабаль (Гранеро, 85), Виллиан Жозе (Хуанми, 75).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич (Д.Суарес, 46), Андре Гомиш, Месси, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: тер Штеген, 22. Маскерано, 55. Карлос Мартинес, 62. Д.Суарес, 84. Сурутуса, 89. Жорди Альба, 90+3. 

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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Ж и в о й

Браво! Так держать)

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