"Барселона" не может себе позволить трансфер Коутинью?

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не перейдет в "Барселону", утверждает AS. Руководство каталонцев приняло решение отказаться от трансфера игрока. По их мнению, это может поставить под угрозу финансовую стабильность клуба.
Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец согласовал условия личного контракта с сине-гранатовыми. Предполагалось, что испанский клуб заплатить за переход футболиста 145 миллионов евро.
nickishinser
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03:09
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народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok
23:56 2 декабря
Flamenco
нужны реформы!в первую убрать Бартомеу и его дерьмоедов!!!
23:45 2 декабря