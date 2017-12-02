"Барселона" не может себе позволить трансфер Коутинью?

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью не перейдет в "Барселону", утверждает AS. Руководство каталонцев приняло решение отказаться от трансфера игрока. По их мнению, это может поставить под угрозу финансовую стабильность клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец согласовал условия личного контракта с сине-гранатовыми. Предполагалось, что испанский клуб заплатить за переход футболиста 145 миллионов евро.