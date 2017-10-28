"Барселона" не будет делать заявлений о независимости Каталонии

"Барселона" на официальном уровне не будет делать заявлений по поводу независимости Каталонии от Испании, которая сегодня была провозглашена парламентом женералитета, сообщает Marca. В ответ на этим меры власти Мадрида приняли решение распустить законодательное собрание региона и провести досрочные выборы 21 декабря. Неопределенность заставляет руководство "Барселону" быть осторожной в высказываниях.

Так, на прошлой неделе президент клуба Хосеп Мария Бартомеу заявил, что "Барселона" в целом находится на стороне каталонских властей, но не поддерживает все их действия. Он призвал стороны к диалогу. Сегодня журналисты пытались добиться ответа от главного тренера команды Эрнесто Вальверде, но тот отказался комментировать эту тему и подчеркнул, что сосредоточен только на футболе.

Ближайший матч "Барселона" проведет против "Атлетика" в Бильбао. Игра состоится 28 октября, в 21.45.