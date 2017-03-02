03:16 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" назовет имя нового главного тренера 1 июля

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не намере раскрывать имя нового главного тренера команды до 1 июля, когда закончится контракт Луиса Энрике. Тем самым руководство хочет, чтобы команда спокойно завершила этот сезон. Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает кандидатуры тренера "Севильи" Хорхе Сампаоли и наставника "Атлетика" Эрнесто Вальверде.

- Энрике стал одним из лучших тренеров в истории "Барселоны", - приводит пресс-служба "Барселоны" слова Бартомеу. - Жаль, что его не будет с нами в следующем сезоне. Мы довольны его работой. С Энрике команда выиграла восемь из десяти трофеев, за которые боролась в эти три года. 

Мы будем вести поиски нового тренера, но его имя назовем только 1 июля. Клуб должен поддержать Энрике, потому что "Барса" до сих пор ведет борьбу за три титула.

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Материалы REN-TV

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