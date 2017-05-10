"Барселона" намерена продать футболистов на 60 миллионов евро

Руководство "Барселоны" в ближайшее время намерено улучшить финансовое положение, чтобы соответствовать финансовому fair play. Для этого клуб планирует расстаться с некоторыми футболистами. В частности, каталонцам необходимо выручить порядка 60 миллионов евро. Часть из них, возможно, пойдет на усиление команды, сообщает Sport. Каталонский клуб могут покинуть полузащитник Арда Туран и защитник Алейш Видаль.

Сине-гранатовые планируют выручить за турка приблизительно 30 миллионов евро. К полузащитнику проявляет интерес лондонский "Арсенал" и целый ряд китайских клубов. За Видаля, который перебрался в Барселону из "Севильи" за 17 миллионов евро, "Барселона" запросит порядка 10-15 миллионов.