"Барселона" нацелилась на форварда из чемпионата Китая Бакамбу

"Барселона" заинтересовалась бывшим форвардом "Вильярреала" Седриком Бакамбу, который сейчас выступает за китайский "Бэйцзинь Гоань", сообщает Sport.es.

Отмечается, что этот игрок соответствует запросам главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который, в первую очередь, обращает внимание на игроков, имеющих опыт выступлений в испанском чемпионате. Руководство "Барселоны" уже связывалось с китайским клубом насчет перехода игрока, но наткнулись на отказ. Надежды каталонцев связаны с тем, что 27-летний Бакамбу сам надавит на своих боссов с просьбой продать его.

Текущий контракт Бакамбу истекает летом 2021 года. Футболист перешел в китайскую лигу из "Вильярреала" зимой 2018 года, в прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 сыгранных встречах.