"Барселона" нацелилась на Эрреру?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Sport.es. В подписании контракта с хавбеком заинтересована "Барселона".

На переходе игрока настаивает Эрнесто Вальверде, который может возглавить каталонцев. Ранее специалист работал с футболистом в "Атлетике".

При этом главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью рассчитывает на 27-летнего испанца. Он надеется подписать новый контракт с Эррерой, который в текущем сезоне провел в составе манкунианцев 50 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал семь голевых передач.