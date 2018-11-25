"Барселона" на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с "Атлетико"

"Атлетико" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1. Форвард мадридцев Диегу Коста открыл счет на 77-й минуте, а на 90-й "Барса" ушла от поражения благодаря голу Усмана Дембеле.

"Барселона" осталась лидером таблицы ла лиги, но уже завтра ее сможет обойти "Севилья" в случае победы над "Вальядолидом".

"Атлетико" поднялся на вторую строчку, обойдя "Севилью" и "Алавес" на одно очко.

Чемпионат Испании

Ла лига

13-й тур

"Атлетико" - "Барселона" - 1:1 (0:0)

Голы: Диегу Коста, 77 (1:0). Дембеле, 90 (1:1).

"Атлетико": Облак, Ариас, Эрнандез, Савич, Филипе Луис, Коке, Сауль, Эрнандес, Лемар (Витоло, 64), Гризманн, Диегу Коста (Корреа, 80).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто (Рафинья, 46), Артур (Дембеле, 80), Бускетс, Видаль (Малком, 85), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс, 29. Эрнандез, 39. Гризманн, 48. Диегу Коста, 71. Юмтити, 71. Эрнандес, 86. Филипе Луис, 87. Рафинья, 90+3.

Судья: Хиль Мансано.

24 ноября. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".