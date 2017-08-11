"Барселона" может увеличить предложение по Дембеле до 140 миллионов евро

"Барселона" увеличила предложение дортмундской "Боруссии" по нападающему Усману Дембеле до 90 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов, информирует AS.

Однако немецкий клуб вновь отказал. Отмечается, что каталонцы в ближайшее время могут увеличить сумму 140 миллионов (110 млн фиксированная сумма плюс 30 млн в качестве бонусов).

Ранее появлялась информация, что 20-летний француз уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта. Отмечалось, что он подпишет контракт на пять лет с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Напомним, что в прошлом году "Боруссия" покупала игрока за 15 миллионов.

В прошлом сезоне Дембеле провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.