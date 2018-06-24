"Барселона" может продать Йерри Мину из-за перебора игроков не из ЕС

"Барселона" может расстаться с защитником Йерри Миной, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, причиной стало то, что в команде сейчас перебор игроков не из стран ЕС. Согласно правилам, в ла лиге на поле могут находиться одновременно не более трех игроков не из Европейского союза. Сам футболист хотел бы остаться, но у него пока не получилось стать игроком основного состава. Кроме того, "Барса" хочет подписать еще одного игрока не из Европы – бразильца Артура, выступающего за "Гремио".

23-летний колумбиец в прошлом сезоне провел шесть матчей за "Барселону" во всех турнирах.