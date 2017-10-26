"Барселона" может продать название стадиона за рекордную сумму

"Барселона" может сменить название домашнего стадиона "Капм Ноу", утверждает CCMA. Данная сделка может стать рекордной в истории спорта. Ранее сообщалось, что клуб близок к договору с одной из фармацевтических компаний.

Если стороны достигнут соглашения, то к названию арены прибавится наименование компании. Контракт будет рассчитан на 30 лет. Сумма сделки не уточняется, но она должна стать рекордной.

На данный момент достижение принадлежит клубам "Нью-Йорк Джетс" и "Нью-Йорк Джайентс", выступающим в NFL. Они подписали контракт на переименование домашней арены, рассчитанный за 338,6 миллиона евро. Соглашение рассчитано на 25 лет.