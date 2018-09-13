"Барселона" может потратить на зарплаты на 66,5 миллиона евро больше "Реала"

Ла лига на официальном сайте раскрыла информацию о зарплатной ведомости клубов.

При подсчете лимита учтены зарплаты игроков и штаба первой команды, фиксированные суммы и бонусы, социальные отчисления, коллективные выплаты, расходы на сделки (в том числе агентская комиссия) и другие отчисления по контрактам. Вместе с тем это не означает, что каждый клуб доберется до максимальной, указанной суммы.

Первое место в этом списке занимает действующий чемпион Испании "Барселона" – каталонцы в сезоне-2018/19 могут потратить на выплаты игрокам и тренерам, а также другие рабочие цели почти 632,971 миллиона евро.

Второе место по этому показателю у победителя трех последних розыгрышей Лиги чемпионов "Реал" (566,530 миллиона евро). Тройку замыкает действующий победитель Лиги Европы обладатель Суперкубка УЕФА "Атлетико" (293 миллиона евро).

В топ-6 команд также вошли "Валенсия", за которую на правах аренды выступает Денис Черышев, (164,684 миллиона евро), а также соперники "Краснодара" и "Спартака" в Лиге Европы "Севилья" (162,783 миллиона евро) и "Вильярреал" (109,126 миллиона евро).

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