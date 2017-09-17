"Барселона" может потерять Дембеле на 3 - 4 месяца

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле, получивший травму во вчерашней игре против "Хетафе" (2:1) и замененный на 25-й минуте игры, прошел сегодня более детальное медицинское обследование, которое выявило неприятные для каталонского клуба результаты. Травма французского нападающего оказалась серьезнее, чем ожидалось – разрыв мышцы задней поверхности бедра оставит Дембеле без футбола на срок от 3 до 4 месяцев.

Напомним, что француз перешел в "Барселону" минувшим летом из дортмундской "Боруссии". (Егор БЫЧКОВ)