"Барселона": "Месси - лучший"

"Барселона" считает, что лучшим игроком является нападающий команды Лионель Месси. Тем не менее, аргентинец не вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
"Без сомнения для фанатов "Барсы". Он лучший", – говорится в сообщении в Твиттере каталонцев.
Лучший игрок года ФИФА: Роналду, Модрич и Салах //
Месси впервые за 12 лет не вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года
No doubt for Barça Fans.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 сентября 2018 г.
He is the best.
Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE