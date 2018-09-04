"Барселона": "Месси - лучший"

"Барселона" считает, что лучшим игроком является нападающий команды Лионель Месси. Тем не менее, аргентинец не вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

"Без сомнения для фанатов "Барсы". Он лучший", – говорится в сообщении в Твиттере каталонцев.

Лучший игрок года ФИФА: Роналду, Модрич и Салах //

Месси впервые за 12 лет не вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года