"Барселона": "Клуб переводил деньги в фонд Месси на благотворительность"

"Барселона" прокомментировала информацию Spiegel о том, что испанская полиция подозревает лидера команды Лионеля Месси в сокрытии части доходов, заявив, что предположения СМИ не меняют положения вещей. Немецкое издание утверждало, что благотворительный фонд капитана каталонцев с 2012 года проводит по несколько игр в год, получая за них пожертвования. Однако, большая их часть не поступает в организацию.

"Все деньги, который клуб переводил в фонд Месси, были направлены на благотворительность, - цитирует ESPN сообщение "Барселоны". - Предположения Spiegel и других СМИ по поводу этих пожертвований ничего не меняют. Других комментариев на эту тему не будет".

Ранее в СМИ появилась информация, что годовой доход Месси по контракту с "Барселоной" превышает 100 миллионов евро. В этом сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 результативных передач.

В ночь на 15 января он побил рекорд бывшего форварда "Баварии" Герда Мюллера по голам в одном из чемпионатов "Большой пятерки". У экс-нападающего мюнхенцев 365 мячей, в активе Месси после точного удара в матче с "Реал Сосьедад" (4:2) стало 366 голов.

Месси зарабатывает 100 миллионов евро в год? Правда о зарплате Лео //

"Барса" впервые за 11 лет победила на "Аноэте", Месси побил рекорд Мюллера