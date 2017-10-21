"Барселона" как "Ахмат". Спорный гол в ворота "Малаги"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу стал автором спорного гола в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Малаги". На 2-й минуте игры форвард замкнул прострел в исполнении Люки Диня. Защитник, как следует из трансляции, упустил мяч за лицевую линию.
Отметим, что похожий эпизод произошел в матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом". В аналогичной ситуации Заур Садаев поразил ворота Игоря Акинфеева после передачи Магомеда Митришева. Этот гол стал единственным в матче - грозненцы одержали победу.
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Трансляция матча "Барселона" - "Малага"
- Ахмат (футбол)
- Барселона (Футбол)
- Игорь Акинфеев
- Заур Садаев
- ЦСКА (футбол)
- Малага
- Магомед Митришев
- Люка Динь
- Жерар Деулофеу
П_о_в_а_р
Будогоский вконец оборзел...
22:53
tolkopositiv
Какой же он спорный? Грубейшая ошибка всех судей, гола не было. Но ошибки делают футбол более обсуждаемым, что этот момент ещё раз подтверждает. Гол Ахмата до сих пор вспоминают...
22:50
Thomas_Boy_
"Ахмат" сильнее.
22:31