"Барселона" как "Ахмат". Спорный гол в ворота "Малаги"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу стал автором спорного гола в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Малаги". На 2-й минуте игры форвард замкнул прострел в исполнении Люки Диня. Защитник, как следует из трансляции, упустил мяч за лицевую линию.

Отметим, что похожий эпизод произошел в матче 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ахматом". В аналогичной ситуации Заур Садаев поразил ворота Игоря Акинфеева после передачи Магомеда Митришева. Этот гол стал единственным в матче - грозненцы одержали победу.

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Трансляция матча "Барселона" - "Малага"