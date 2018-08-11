"Барселона" и "Севилья" смогут провести четвертую замену в Суперкубке Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение разрешить проведение четвертой замены в матче за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей". Нововведение федерации будет распространяться только на дополнительное время встречи.

Это решение было принято в соответствии с изменениями в правилах, которые в марте одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Встреча "Барселона – "Севилья" состоится завтра, 12 августа. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи, начало в 23.00 по московскому времени​