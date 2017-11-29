"Барселона" и "Севилья" разгромили своих соперников в Кубке Испании, "Реал Соьседад" вылетел от клуба из третьего дивизиона

"Барселона" дома в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании нанесла разгромное поражение "Мурсии" - 5:0. В составе хозяев по разу отличились нападающие Пако Алькасер и Хосе Арнаис, защитники Жерар Пике и Алейш Видаль и полузащитник Денис Суарес. В первой встрече каталонцы победили со счетом 3:0.

"Севилья" в родных стенах разгромила "Картахену" - 4:0. В первой игре андалусийцы одержали победу - 3:0.

"Реал Сосьедад" после выездной победы со счетом 1:0 в первой встрече проиграл "Льейде", выступающей в третьем по силе дивизионе Испании, - 2:3. Таким образом, баскский клуб вылетел из Кубка Испании из-за правила выездного гола.

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала состоится в декабре.

Кубок Испании

1/16 финала

"Барселона" - "Мурсия" - 5:0 (1:0)

Голы: Пако Алькасер, 16 (1:0). Пике, 56 (2:0). Алейш Видаль, 60 (3:0). Суарес, 74 (4:0). Арнаис, 79 (5:0).

"Барселона": Силлессен, Пике (Костас, 57), Фермален, Динь, Алейш Видаль, Семеду (Арнаис, 63), Суарес, Аленья, Бускетс (Серхи Роберто, 62), Деулофеу, Пако Алькасер.

Судья: Альберола Рохас.

29 ноября. Барселона. Стадион Camp Nou.

"Севилья" - "Картахена" - 4:0 (3:0)

Голы: Бен Йеддер, 3 (1:0). Бен Йеддер, 6 (2:0). Гансу, 42 (3:0). Корреа, 66 (4:0).

"Севилья": Сория, Меркадо, Коршья, Кароль, Хесус Навас, Крун-Дели (Банега, 68), Гансу, Гайс, Борха Лассо, Бен Йеддер (Корреа, 46), Нолито (Муриэль, 61).

Судья: Эрнандес Эрнандес.

29 ноября. Севилья. Стадион Ramon Sanchez Pizjuan.

"Реал Сосьедад" - "Льейда" - 2:3 (2:0)

Голы: Льоренте, 24 (1:0). Хуанми, 34 (2:0). Айтор Нуньес, 56 (2:1). Ману Молина, 59 - с пенальти (2:2). Радулович, 87 (2:3).

"Реал Сосьедад": Тоньо, Навас, Карлос Мартинес, де ла Белья, Льоренте, Хаби Прието (Субельдия, 55), Каналес, Пардо (Сурутуса, 61), Вела, Хуанми, Баутиста (Ойярсабаль, 79).

Предупреждения: Тоньо, 58. Субельдия, 75.

Судья: Мартинес Мунуэра .

29 ноября. Сан-Себастьян. Стадион Anoeta.

Расписание матчей Кубка Испании