"Барселона" и "Реал" сыграют 28 октября и 3 марта

Испанская примера на своем официальном сайте опубликовала полный календарь сезона-2018/19.
Матчи между "Барселоной" и "Реалом" пройдут 28 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и 3 марта 2019 года на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
В первом туре чемпионата Испании (19 августа) состоятся следующие матчи:
"Атлетик" – "Леганес"
"Бетис" – "Леванте"
"Сельта" – "Эспаньол"
"Эйбар" – "Уэска"
"Жирона" – "Вальядолид"
"Райо Вальекано" – "Севилья"
"Барселона" – "Алавес"
"Валенсия" – "Атлетико"
"Реал" – "Хетафе"
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад"