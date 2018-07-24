"Барселона" и "Реал" сыграют 28 октября и 3 марта

Испанская примера на своем официальном сайте опубликовала полный календарь сезона-2018/19.



Матчи между "Барселоной" и "Реалом" пройдут 28 октября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и 3 марта 2019 года на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.



В первом туре чемпионата Испании (19 августа) состоятся следующие матчи:

​"Атлетик" – "Леганес"

"Бетис" – "Леванте"

"Сельта" – "Эспаньол"

"Эйбар" – "Уэска"

"Жирона" – "Вальядолид"

"Райо Вальекано" – "Севилья"

"Барселона" – "Алавес"

"Валенсия" – "Атлетико"

"Реал" – "Хетафе"

"Вильярреал" – "Реал Сосьедад"