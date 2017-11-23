"Барселона" и Горецка провели переговоры

Представители "Барселоны" встретились с полузащитником "Шальке" Леоном Горецкой и провели с ним переговоры, сообщает Bild. По информации источника, встреча состоялась несколько дней назад.

Ранее появлялись сообщения о том, что скаут каталонцев просматривал немецкого футболиста во время матча бундеслиги против "Майнца" (2:0), в которой Горецка отметился забитым мячом.

В услугах 22-летнего хавбека также заинтересован "Арсенал". Игрок гельзенкирхенцев является приоритетной трансферной целью для "канониров".

В этом сезоне Горецка провел на клубном уровне 10 матчей, забив 4 мяча и заработав 1 желтую карточку.