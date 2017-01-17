"Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Диегу Косты

"Барселона" и "Атлетико" рассматривают в качестве возможного усиления кандидатуру нападающего "Челси" Диегу Косты, сообщает Independent. По информации британского издания, "Атлетико", за который испанец бразильского происхождения выступал до перехода в "Челси", проявляет активный интерес к игроку, так как существует высокая вероятность перехода полузащитника Антуана Гризманна в "Манчестер Юнайтед" летом этого года.

Ранее сообщалось, что между Костой и главным тренером "синих" Антонио Конте произошел конфликт, в связи с чем 28-летний форвард сборной Испании тренируется отдельно от других игроков команды.