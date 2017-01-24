"Барселона" хочет продлить с Месси контракт до 2022 года

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу отправил нападающему Лионелю Месси вариант нового контракта. Как сообщает Sports.es, каталонцы хотят продлить договор с 29-летним аргентинцем до 2022 года. Тем не менее игрок пока не ответил на данное предложение. Стоит отметить, что если Месси согласится подписать этот контракт, то он будет выступать за сине-гранатовых до 35 лет. В текущем сезоне аргентинский форвард, выступающий в течение всей карьеры за "Барселону", сыграл в 26 матчах, забил 28 голов и сделал 9 голевых передач.