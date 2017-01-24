15:31 24 января | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" хочет продлить с Месси контракт до 2022 года

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Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу отправил нападающему Лионелю Месси вариант нового контракта. Как сообщает Sports.es, каталонцы хотят продлить договор с 29-летним аргентинцем до 2022 года. Тем не менее игрок пока не ответил на данное предложение. Стоит отметить, что если Месси согласится подписать этот контракт, то он будет выступать за сине-гранатовых до 35 лет. В текущем сезоне аргентинский форвард, выступающий в течение всей карьеры за "Барселону", сыграл в 26 матчах, забил 28 голов и сделал 9 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

В текущем сезоне аргентинский форвард, выступающий в течение всей карьеры за "Барселону", сыграл в 26 матчах, забил 28 голов и сделал 9 голов. _____________________________________________________________________________________________________________ Забил понятно 28... интересно, каким образом он сделал 9 голов?))

17:36 24 января

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