"Барселона" хочет продлить контракт с Юмтити до чемпионата мира

"Барселона" рассчитывает продлить контракт с защитником Самюэлем Юмтити до начала ЧМ-2018, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, желание клуба вызвано интересом к нему, в частности, со стороны "Манчестер Юнайтед". Английский клуб зимой был готов заплатить за него 60 миллионов евро.

Препятствием к соглашению могут стать требования француза по зарплате - он хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год. При этом указано, что в этом направлении стороны начинают приближаться к компромиссу.

24-летний защитник в прошедшем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Испании и забил один мяч.