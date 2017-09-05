"Барселона" хочет подписать Гризманна, чтобы убедить Месси остаться

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может сменить клубную прописку, утверждает Don Balon. В подписании контракта с форвардом заинтересована "Барселона". Сине-гранатовые готовы выплатить сумму отступных, прописанную в договоре с 26-летним французом.

По мнению руководства каталонцев это должно убедить Лионеля Месси остаться в команде. Ранее сообщалось, что аргентинец отказывается продлевать контракт с "Барсой".

Отметим, что сумма отступных за Гризманна составляет 200 миллионов евро. Предполагалось, что во время следующего летнего трансферного окна она уменьшится вдвое. Напомним, что француз играет за "Атлетико" с 2014 года.