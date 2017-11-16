"Барселона" хочет подписать бессрочный контракт с Месси

"Барселона" намерена в ближайшее время подписать бессрочный контракт с нападающим Лионелем Месси, утверждает Mundo Deportivo. Ранее уже появлялась подобная информация в прессе. Нынешний контракт 30-летнего аргентинца рассчитан до конца текущего сезона, однако, по информации СМИ, стороны уже согласовали соглашение до 2021 года.

Тем не менее, руководство каталонского клуба хочет до конца карьеры сохранить аргентинского форварда в своем составе.

Напомним, ранее "Барселона" подписала контракт до конца карьеры с полузащитником Андресом Иньестой​.

Президент ла лиги заявил, что Месси продлил контракт с "Барселоной" //

"Барселона" предложит Месси пожизненный контракт //

Иньеста подписал с "Барселоной" контракт до конца карьеры