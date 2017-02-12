"Барселона" хочет перехватить у "Саутгемптона" Касереса

"Барселона" может помешать переходу защитника Мартина Касереса в "Саутгемптон". Как утверждает Mundo Deportivo, каталонцы рассматривают 29-летнего уругвайца, являющегося свободным агентом, в качестве замены Алейшу Видалю, который из-за перелома лодыжки выбыл на несколько месяцев.

Напомним, летом 2016 года игрок стал свободным агентом после ухода из "Ювентуса" и с тех пор так и не смог найти себе новый клуб. Касерес вел переговоры с "Миланом", но клуб отказался подписывать игрока из-за его высоких финансовых требований. Ранее сообщалось, что Касересом также интересуется "Локомотив".