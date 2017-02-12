21:23 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" хочет перехватить у "Саутгемптона" Касереса

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"Барселона" может помешать переходу защитника Мартина Касереса в "Саутгемптон". Как утверждает Mundo Deportivo, каталонцы рассматривают 29-летнего уругвайца, являющегося свободным агентом, в качестве замены Алейшу Видалю, который из-за перелома лодыжки выбыл на несколько месяцев. 

Напомним, летом 2016 года игрок стал свободным агентом после ухода из "Ювентуса" и с тех пор так и не смог найти себе новый клуб. Касерес вел переговоры с "Миланом", но клуб отказался подписывать игрока из-за его высоких финансовых требований. Ранее сообщалось, что Касересом также интересуется "Локомотив".

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Материалы REN-TV

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