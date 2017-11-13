"Барселона" хочет купить центрального защитника в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде​ хочет в зимнее трансферное окно усилить команду центральным защитником, информирует Mundo Deportivo. Отмечается, что специалист сообщил о своем намерении руководству сине-гранатовых.

Вальверде хочет видеть в своей команде футболиста, который выступает в чемпионате Испании или в одном из топ-чемпионатов Европы. Напомним, во время летнего трансферного окна в "Барселону" перешли: защитник Нелсон Семеду из "Бенфики", Паулинью из "Гуанчжоу Эвергранд" и Усман Дембеле из дортмундской "Боруссии".

После 11 туров каталонцы идут на первом месте в чемпионате Испании, в активе команды 31 очко.