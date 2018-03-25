"Барселона" готова заплатить "Атлетико" за Гризманна больше 100 миллионов евро

"Барселона" намерена ускорить переговоры по трансферу форварда "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна и закрыть сделку до чемпионата мира-2018, сообщает Sport. По данным издания, каталонцы в своей работе делают акцент на трех ключевых пунктах.

Во-первых, "Барса" не хочет превышать зарплатный бюджет. Сине-гранатовые предложили Гризманну согласиться на более скромный оклад и возможные повышенные бонусы.

Во-вторых, каталонцы рассчитывают при оформлении сделки по французу не испортить отношения с мадридским клубом. Для этого сине-гранатовые готовы превысить прописанную в контракте футболиста с "матрасниками" сумму отступных в 100 миллионов евро. Расчет при этом лидеры чемпионата Испании хотят произвести в рассрочку.

В-третьих, для "Барселоны" принципиальна дата оформления сделки. Каталонцы не собираются официально объявлять о трансфере до 1 июля и желают формально перенести его к сделкам следующего финансового года. При этом сине-гранатовые рассчитывают согласовать все детали до того, как Гризманн со сборной Франции отправится на чемпионат мира-2018 в Россию.