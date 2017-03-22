17:19 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" готова выплатить Иско 20 миллионов за подписание контракта

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Полузащитник "Реала" Исконаходится в сфере интересов "Барселоны". Согласно RAC1, каталонский клуб предложил хавбеку контракт на пять лет с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Отмечается, что руководство каталонской команды готово выплатить футболисту сразу после подписания соглашения 20 миллионов. Действующее соглашение 24-летнего игрока с "Реалом" истекает в 2018 году.

Ранее сообщалось, что хавбек твердо намерен покинуть клуб. Согласно Jugones, в декабре хавбек отклонил предложение о продлении контракта с мадридцами и сообщил руководству клуба, что летом хочет уйти.

Изначально футболист был настроен на продление соглашения с "Королевским клубом", но позже Иско выразил недовольство тем, что "Реал" в период пролонгаций контрактов основных футболистов в начале текущего сезона не обратился со схожим предложением и к нему. Согласно источнику, когда руководство клуба все же обратилось к Иско с предложением продления контракта, он отклонил этот вариант, мотивировав это малой игровой практикой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Этот шустрила подойдёт Барсе, вот только болелы будут не очень довольны)

17:34

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