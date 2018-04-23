"Барселона" готова продать Турана в Китай

Принадлежащий "Барселоне" полузащитник "Истанбул Башакшехира" Арда Туран может быть продан китайскому клубу летом 2018 года, сообщает Hurriyet. Хабвек выступает за турецкую команду на условиях арендного соглашения, рассчитанного на 2,5 года. Однако в контракте прописано право каталонцев продать 31-летнего футболиста другому клубу. Сообщается, что сине-гранатовые готовы расстаться с Тураном за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Турана два мяча и голевой пас в девяти матчах чемпионата Турции.