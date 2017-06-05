"Барселона" готова предложить новый контракт Рафинье

"Барселона" намерена предложить новое соглашение полузащитнику Рафинье, сообщает TMW. Новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде хочет сохранить его в команде.

Ранее стало известно, что сине-гранатовые готовы продать 24-летнего игрока за 30 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Рома", "Ливерпуль" и "Ювентус". Сам футболист был не удовлетворен количеством игрового времени в клубе и хотел сменить команду.

В минувшем сезоне Рафинья выходил на поле в 18 матчах чемпионата Испании, в которых забил шесть голов и сделал два голевых паса.