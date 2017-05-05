"Барселона" готова потратить на покупку Коутинью 60 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить "Ливерпулю" за полузащитника Филиппе Коутинью 60 миллионов евро, утверждает Sport.es. Сделка может быть осуществлена в летнее трансферное окно. Нынешний контракт 24-летнего бразильца с английским клубом рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне Коутинью сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" летом потратит на трансферном рынке 100 миллионов евро, а Коутинью является одним из приоритетных вариантов для клуба.